В Турции торжественно отметили 107-летие создания Вооруженных сил Азербайджана

18 июня в Доме офицеров "Гази" в столице Турции Анкаре состоялось торжественное мероприятие по случаю 107-й годовщины создания Вооружённых сил Азербайджана.

18 июня в Доме офицеров "Гази" в столице Турции Анкаре состоялось торжественное мероприятие по случаю 107-й годовщины создания Вооружённых сил Азербайджана.

Как сообщает турецкое бюро «Report», приём был организован Посольством Азербайджана в Турции и аппаратом военного атташе при дипмиссии.

На мероприятии присутствовали министр национальной обороны Турции генерал Яшар Гюлер, высокопоставленные офицеры Минобороны и ВС Турции, военные атташе посольств иностранных государств в Анкаре, представители международных организаций, общественности и другие гости.

Военный атташе Азербайджана в Турции, генерал-майор Заур Зейналов, выступая на церемонии, рассказал об истории создания Вооруженных сил Азербайджана, отметил нерушимую дружбу и братство между Азербайджаном и Турцией, а также героизм участников 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции, в результате которых были восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер в своём выступлении подчеркнул важность единства и солидарности между двумя братскими государствами.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка, посвящённая Дню национальной армии Азербайджана.

Торжественный прием завершился концертной программой.