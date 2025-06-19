ABC: США могут нанести несколько ударов по ядерному объекту Ирана в Фордо

США в случае присоединения к военным действиям Израиля против Ирана могут нанести не один, а несколько ударов по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

США в случае присоединения к военным действиям Израиля против Ирана могут нанести не один, а несколько ударов по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их данным, президент США Дональд Трамп "свыкается с идеей выведения из строя ядерного объекта Ирана в Фордо". Как отмечается, Вашингтон еще не получил ответ от Тегерана на предложение продолжать переговоры по ядерной программе исламской республики и Трамп пытается понять, как отреагируют его сторонники на решение атаковать Иран.

Американский лидер ранее заявил, что пока не принял окончательного решения относительно возможности ударов по объекту в Фордо. Трамп ответил отрицательно на вопрос журналистов в Белом доме о том, является ли уничтожение упомянутого объекта, по его мнению, необходимым условием для заключения договоренностей с Тегераном по ядерной программе Ирана.

Согласно оценкам СМИ, лишь у США имеется сверхтяжелая бомба, с помощью которой возможно уничтожить объект в Фордо. Он расположен в толще горы на глубине около 90 метров. Американский портал Axios ранее сообщил, что США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб.