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ABC: США могут нанести несколько ударов по ядерному объекту Ирана в Фордо

ABC: США могут нанести несколько ударов по ядерному объекту Ирана в Фордо США в случае присоединения к военным действиям Израиля против Ирана могут нанести не один, а несколько ударов по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.
Другие страны
19 июня 2025 г. 03:37
ABC: США могут нанести несколько ударов по ядерному объекту Ирана в Фордо

США в случае присоединения к военным действиям Израиля против Ирана могут нанести не один, а несколько ударов по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их данным, президент США Дональд Трамп "свыкается с идеей выведения из строя ядерного объекта Ирана в Фордо". Как отмечается, Вашингтон еще не получил ответ от Тегерана на предложение продолжать переговоры по ядерной программе исламской республики и Трамп пытается понять, как отреагируют его сторонники на решение атаковать Иран.

Американский лидер ранее заявил, что пока не принял окончательного решения относительно возможности ударов по объекту в Фордо. Трамп ответил отрицательно на вопрос журналистов в Белом доме о том, является ли уничтожение упомянутого объекта, по его мнению, необходимым условием для заключения договоренностей с Тегераном по ядерной программе Ирана.

Согласно оценкам СМИ, лишь у США имеется сверхтяжелая бомба, с помощью которой возможно уничтожить объект в Фордо. Он расположен в толще горы на глубине около 90 метров. Американский портал Axios ранее сообщил, что США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб.

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