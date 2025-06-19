WSJ: Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации

WSJ: Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером сообщил помощникам, что утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации, поскольку рассчитывает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы.

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