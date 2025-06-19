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WSJ: Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации

WSJ: Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации Президент США Дональд Трамп во вторник вечером сообщил помощникам, что утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации, поскольку рассчитывает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы.
Другие страны
19 июня 2025 г. 03:04
WSJ: Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером сообщил помощникам, что утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации, поскольку рассчитывает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, американский лидер полагает, что США, угрожая присоединиться к ударам Израиля по территории исламской республики, смогут вынудить Тегеран согласиться на условия Трампа. Как отметил неназванный чиновник Белого дома, Трамп продолжает наблюдать за ходом военной операции Израиля и рассматривает "несколько вариантов" действий для США. Он в том числе не исключает, что выступит против вступления Вашингтона в этот конфликт.

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