WSJ: Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером сообщил помощникам, что утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации, поскольку рассчитывает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы.
Как передает Report, об этом сообщила газета
По их сведениям, американский лидер полагает, что США, угрожая присоединиться к ударам Израиля по территории исламской республики, смогут вынудить Тегеран согласиться на условия Трампа. Как отметил неназванный чиновник Белого дома, Трамп продолжает наблюдать за ходом военной операции Израиля и рассматривает "несколько вариантов" действий для США. Он в том числе не исключает, что выступит против вступления Вашингтона в этот конфликт.