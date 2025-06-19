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Яшар Гюлер: Турция и Азербайджан обладают важным стратегическим потенциалом

Яшар Гюлер: Турция и Азербайджан обладают важным стратегическим потенциалом Турция и Азербайджан обладают важным стратегическим потенциалом.
В регионе
19 июня 2025 г. 01:53
Яшар Гюлер: Турция и Азербайджан обладают важным стратегическим потенциалом

Турция и Азербайджан обладают важным стратегическим потенциалом.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции генерал Яшар Гюлер.

Он подчеркнул, что укрепление оборонного потенциала и сотрудничества между двумя странами - не вопрос выбора, а жизненно важная необходимость.

По словам турецкого министра, нерушимые братские узы между Анкарой и Баку усиливают их двустороннее стратегическое партнёрство. "Наши страны должны быть едины и поддерживать друг друга при любых обстоятельствах. Победа в 44-дневной войне — это не только славная страница в истории Азербайджана, но и источник гордости для всего Тюркского мира. Эта победа имеет большое значение для установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа", - отметил Я. Гюлер.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Gülər: Azərbaycanın gücü bizim gücümüzdür

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