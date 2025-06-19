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Путин поблагодарил Эрдогана за посредничество в переговорах с Украиной

Путин поблагодарил Эрдогана за посредничество в переговорах с Украиной Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на вопросы руководителей ведущих мировых информационных агентств.
В регионе
19 июня 2025 г. 03:30
Путин поблагодарил Эрдогана за посредничество в переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на вопросы руководителей ведущих мировых информационных агентств.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, российский лидер положительно оценил итоги переговоров с представителями Украины, прошедших ранее в Стамбуле, подчеркнув их гуманитарное значение и выразив благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Благодарим президента Эрдогана — соглашение (с Украиной в 2022 году — ред.) было подготовлено. А потом (западные лидеры) сказали, что Россия должна потерпеть поражение на поле боя", — отметил Путин.

Напомним, что в мае по инициативе президента Эрдогана в Стамбуле впервые за три года состоялась встреча представителей России и Украины. Переговоры, прошедшие при посредничестве Турции, привели к договорённостям об обмене пленными.

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Версия на азербайджанском языке Putin Ərdoğana təşəkkür edib

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