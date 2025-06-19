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Reuters: Министры "евротройки" проведут встречу с главой МИД Ирана в Женеве

Reuters: Министры "евротройки" проведут встречу с главой МИД Ирана в Женеве Министры иностранных дела Германии, Франции и Великобритании ("евротройка") Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми проведут переговоры по ситуации вокруг иранской ядерной программы со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи 20 июня в Женеве.
Другие страны
19 июня 2025 г. 02:24
Reuters: Министры евротройки проведут встречу с главой МИД Ирана в Женеве

Министры иностранных дела Германии, Франции и Великобритании ("евротройка") Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми проведут переговоры по ситуации вокруг иранской ядерной программы со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи 20 июня в Женеве.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на германский источник.

По его информации, перед этими переговорами представители "евротройки" встретятся с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Этот план, сообщил источник, согласован с США. Встреча, сообщил собеседник агентства, запланирована в консульстве ФРГ в Женеве.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Avropa üçlüyü"nün nazirləri Cenevrədə İranın XİN başçısı ilə görüşəcək

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