Reuters: Министры "евротройки" проведут встречу с главой МИД Ирана в Женеве

Министры иностранных дела Германии, Франции и Великобритании ("евротройка") Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми проведут переговоры по ситуации вокруг иранской ядерной программы со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи 20 июня в Женеве.

Министры иностранных дела Германии, Франции и Великобритании ("евротройка") Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми проведут переговоры по ситуации вокруг иранской ядерной программы со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи 20 июня в Женеве.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на германский источник.

По его информации, перед этими переговорами представители "евротройки" встретятся с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Этот план, сообщил источник, согласован с США. Встреча, сообщил собеседник агентства, запланирована в консульстве ФРГ в Женеве.