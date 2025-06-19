О нас

Трамп завершил совещание в Белом доме по конфликту между Израилем и Ираном

Трамп завершил совещание в Белом доме по конфликту между Израилем и Ираном Президент США Дональд Трамп начал совещание с помощниками, посвященное конфликту между Израилем и Ираном.
Другие страны
19 июня 2025 г. 02:14
Трамп завершил совещание в Белом доме по конфликту между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп завершил совещание с представителями своей администрации, посвященное конфликту между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Представитель Белого дома, на которого ссылается пресс-пул, не сказал, во сколько она началась и как долго продолжалась. Ситуационная комната Белого дома - защищенное помещение для проведения закрытых совещаний.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, Трамп во вторник вечером сообщил помощникам, что утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации, поскольку рассчитывает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы.

01:30

Президент США Дональд Трамп начал совещание с помощниками, посвященное конфликту между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

Как отмечает телеканал, заседание проходит в Ситуационной комнате Белого дома. Это защищенное помещение для проведения закрытых совещаний.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp Ağ Evdə İsrail-İran münaqişəsi ilə bağlı müşavirəyə başlayıb

Самое читаемое

В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi