Трамп завершил совещание в Белом доме по конфликту между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп начал совещание с помощниками, посвященное конфликту между Израилем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп завершил совещание с представителями своей администрации, посвященное конфликту между Израилем и Ираном.

Как передает Report , об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Представитель Белого дома, на которого ссылается пресс-пул, не сказал, во сколько она началась и как долго продолжалась. Ситуационная комната Белого дома - защищенное помещение для проведения закрытых совещаний.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, Трамп во вторник вечером сообщил помощникам, что утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации, поскольку рассчитывает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы.

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Президент США Дональд Трамп начал совещание с помощниками, посвященное конфликту между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

Как отмечает телеканал, заседание проходит в Ситуационной комнате Белого дома. Это защищенное помещение для проведения закрытых совещаний.