Путин уважает намерение Трампа возобновить отношения США с РФ в разных сферах

Намерение президента США Дональда Трампа возобновить отношения США с Россией в разных сферах вызывает большое уважение.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира.
"Трек хороший выбран. Мы несколько раз говорили с президентом Трампом по телефону. Мы с большим уважением относимся к его намерению восстановить отношения с Россией по очень многим направлениям - в сфере безопасности, в сфере экономической деятельности", - подчеркнул Путин.