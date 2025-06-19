О нас

Путин уважает намерение Трампа возобновить отношения США с РФ в разных сферах

Путин уважает намерение Трампа возобновить отношения США с РФ в разных сферах Путин заявил, что с большим уважением относится к намерению Трампа возобновить отношения США с РФ в разных сферах.
Другие страны
19 июня 2025 г. 02:28
Путин уважает намерение Трампа возобновить отношения США с РФ в разных сферах

Намерение президента США Дональда Трампа возобновить отношения США с Россией в разных сферах вызывает большое уважение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира.

"Трек хороший выбран. Мы несколько раз говорили с президентом Трампом по телефону. Мы с большим уважением относимся к его намерению восстановить отношения с Россией по очень многим направлениям - в сфере безопасности, в сфере экономической деятельности", - подчеркнул Путин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin: Trampın ABŞ-Rusiya münasibətlərini bərpası niyyətinə hörmətlə yanaşıram

Самое читаемое

В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi