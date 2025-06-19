Путин уважает намерение Трампа возобновить отношения США с РФ в разных сферах

Путин заявил, что с большим уважением относится к намерению Трампа возобновить отношения США с РФ в разных сферах.

Намерение президента США Дональда Трампа возобновить отношения США с Россией в разных сферах вызывает большое уважение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира.

"Трек хороший выбран. Мы несколько раз говорили с президентом Трампом по телефону. Мы с большим уважением относимся к его намерению восстановить отношения с Россией по очень многим направлениям - в сфере безопасности, в сфере экономической деятельности", - подчеркнул Путин.