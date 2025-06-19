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Путин сообщил о развитии сотрудничества РФ с Азербайджаном в сфере логистики

Путин сообщил о развитии сотрудничества РФ с Азербайджаном в сфере логистики Путин сообщил о развитии сотрудничества РФ с Азербайджаном в сфере логистики
В регионе
19 июня 2025 г. 03:09
Путин сообщил о развитии сотрудничества РФ с Азербайджаном в сфере логистики

Россия и Азербайджан развивают совместные проекты в сфере логистики и производства, в частности, судостроения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

"У нас хорошие проекты - международный транспортный коридор "Север-Юг" и несколько других хороших направлений в логистике и, кстати, в сфере производства, в том числе в сфере судостроения. Мы готовы загружать Бакинский судостроительный завод нашими заказами", - сказал он.

Путин отметил, что совместные с Азербайджаном проекты "имеют хорошее наполнение". "Надеюсь, что все будем реализовывать. В целом, если говорить про Азербайджан, у нас за прошлый год товарооборот увеличился на 7%. Мне кажется, это неплохой показатель", - пояснил он.

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Версия на азербайджанском языке Putin: Rusiya ilə Azərbaycan arasında logistika sahəsində əməkdaşlıq inkişaf edir

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