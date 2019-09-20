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На дне Каспия будут установлены сейсмостанции

​На дне Каспия будут установлены сейсмостанции

Азербайджанские и японские сейсмологи могут начать совместные исследования на Каспии. 

Об этом Report сообщили в информационном отделе Республиканского центра сейсмослужбы НАНА. 

Состоялась встреча гендиректора Центра Гурбана Йетирмишли с японской делегацией в составе вице-президента японской компании "OYO" Тоти Хакада, главного инженера Эити Уиде и секретаря Сумио Гго. 

Гурбан Йетирмишли подробно рассказал гостям о проводимых Центром исследованиях, предложив не только развивать двустороннее сотрудничество, но и реализовывать совместные региональные проекты. На встрече также была обсуждена возможность проведения совместных сейсмологических исследований на Каспии и участия японских специалистов в установке сейсмостанций на дне моря.

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