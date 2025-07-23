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Росавиация выдала "Ютэйр" разрешение на рейсы из Омска в Баку

Росавиация выдала "Ютэйр" разрешение на рейсы из Омска в Баку Росавиация выдала авиакомпании "Ютэйр" разрешение на выполнение рейсов по маршруту Омск-Баку.
Внешняя политика
23 июля 2025 г. 09:56
Росавиация выдала Ютэйр разрешение на рейсы из Омска в Баку

Росавиация выдала авиакомпании "Ютэйр" разрешение на выполнение рейсов по маршруту Омск-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в приказе Росавиации.

Согласно документу, перевозчику разрешено выполнять до трех рейсов в неделю в столицу Азербайджана.

Перевозчик получил разрешение на полеты в Баку из 4 населенных пунктов страны. О планах на непосредственный запуск рейсов по данному направлению, в том числе из Омска, представители авиакомпании пока не объявляли.

Напомним, что "Ютэйру" в случае положительного решения по маршруту Омск-Баку придется конкурировать с "ИрАэро", выполняющим рейсы раз в неделю, по воскресеньям.

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Версия на азербайджанском языке “Rosaviasiya” "Utair"ə Omskdan Bakıya reyslər üçün icazə verib

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