Росавиация выдала "Ютэйр" разрешение на рейсы из Омска в Баку

Росавиация выдала авиакомпании "Ютэйр" разрешение на выполнение рейсов по маршруту Омск-Баку.

Росавиация выдала авиакомпании "Ютэйр" разрешение на выполнение рейсов по маршруту Омск-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в приказе Росавиации.

Согласно документу, перевозчику разрешено выполнять до трех рейсов в неделю в столицу Азербайджана.

Перевозчик получил разрешение на полеты в Баку из 4 населенных пунктов страны. О планах на непосредственный запуск рейсов по данному направлению, в том числе из Омска, представители авиакомпании пока не объявляли.

Напомним, что "Ютэйру" в случае положительного решения по маршруту Омск-Баку придется конкурировать с "ИрАэро", выполняющим рейсы раз в неделю, по воскресеньям.