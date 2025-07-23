Росавиация выдала "Ютэйр" разрешение на рейсы из Омска в Баку

Росавиация выдала авиакомпании "Ютэйр" разрешение на выполнение рейсов по маршруту Омск-Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в приказе Росавиации.
Согласно документу, перевозчику разрешено выполнять до трех рейсов в неделю в столицу Азербайджана.
Перевозчик получил разрешение на полеты в Баку из 4 населенных пунктов страны. О планах на непосредственный запуск рейсов по данному направлению, в том числе из Омска, представители авиакомпании пока не объявляли.
Напомним, что "Ютэйру" в случае положительного решения по маршруту Омск-Баку придется конкурировать с "ИрАэро", выполняющим рейсы раз в неделю, по воскресеньям.