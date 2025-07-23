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Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу

Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника этой страны.
Внешняя политика
23 июля 2025 г. 11:08
Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника этой страны.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Арабской Республики Египет - Дня Революции.

Динамика развития отношений между Азербайджаном и Египтом вызывает удовлетворение. Взаимные визиты высокого уровня и регулярные контакты играют важную роль в наполнении нашего сотрудничества новым содержанием.

Сегодня имеется большой потенциал для углубления наших отношений в различных областях. Верю, что, воспользовавшись этими возможностями, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения наших традиционно дружественных связей, плодотворного взаимодействия на благо наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Египта - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Egyptian counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev misirli həmkarını təbrik edib

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