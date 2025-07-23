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Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентных пункта с 7,25% до 7%.
Финансы
23 июля 2025 г. 10:07
Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентных пункта - с 7,25% до 7%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, нижний предел процентного коридора снижен с 6,25% до 6%, а верхний предел - с 8,25% до 8%.

Данное решение вступает в силу с 24 июля.

"Решение принято с учетом соответствия фактической инфляции траектории прогнозной инфляции и ее сравнения с целевым показателем (4±2%), последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, продолжающейся стабильности на валютном рынке, а также трансмиссии решений денежно-кредитной политики", - заявили в ЦБА.

Следующее заседание правление ЦБА по вопросу учетной ставки пройдет 10 сентября.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Central Bank reduces refinancing rate by 0.25%
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