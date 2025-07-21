Президент Ильхам Алиев утвердил расширение охвата дошкольного образования

Президент Ильхам Алиев утвердил расширение охвата дошкольного образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законодательные изменения, расширяющие охват дошкольного образования.

Как сообщает Report, глава государства утвердил соответствующие поправки к законам "Об образовании" и "О дошкольном образовании".

С целью расширения доступности дошкольного образования в статью 18.5 закона "Об образовании" внесены изменения, согласно которым учреждения внешкольного образования теперь включены в список организаций, реализующих программы дошкольного образования.

Аналогичные изменения внесены в статью 8.5 закона "О дошкольном образовании", что позволяет учреждениям внешкольного образования проводить подготовку детей к школе. Кроме того, согласно поправкам к статье 11.4, перечень учреждений, занимающихся образованием детей дошкольного возраста, дополнен внешкольными образовательными учреждениями, в которых функционируют группы подготовки к школе.

Стоит отметить, что до настоящего времени дошкольное образование осуществлялось по желанию родителей или других законных представителей ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, соответствующих структурах общеобразовательных учреждений или в семье.