В Азербайджане стартовал процесс выбора школ и учителей подготовительных групп

В Азербайджане стартовал процесс выбора школ и учителей подготовительных групп

В Азербайджане стартовал процесс выбора школ и учителей подготовительных групп с обучением на государственном языке.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что с 16:00 в общеобразовательных учреждениях Баку и Гянджи приоритетный выбор подготовительных групп заменен на свободный порядок выбора.

Процесс выбора осуществляется через портал mektebeqebul.edu.az.

Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут обратиться:

- В альтернативные регистрационные центры

- В колл-центры Агентства и местных органов управления образованием

- В центры "ASAN xidmət".