В Азербайджане стартовал процесс выбора школ и учителей подготовительных групп с обучением на государственном языке.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.
Отмечается, что с 16:00 в общеобразовательных учреждениях Баку и Гянджи приоритетный выбор подготовительных групп заменен на свободный порядок выбора.
Процесс выбора осуществляется через портал mektebeqebul.edu.az.
Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут обратиться:
- В альтернативные регистрационные центры
- В колл-центры Агентства и местных органов управления образованием
- В центры "ASAN xidmət".