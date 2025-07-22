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В Азербайджане стартовал процесс выбора школ и учителей подготовительных групп

В Азербайджане стартовал процесс выбора школ и учителей подготовительных групп В Азербайджане стартовал процесс выбора школ и учителей подготовительных групп
Наука и образование
22 июля 2025 г. 16:21
В Азербайджане стартовал процесс выбора школ и учителей подготовительных групп

В Азербайджане стартовал процесс выбора школ и учителей подготовительных групп с обучением на государственном языке.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что с 16:00 в общеобразовательных учреждениях Баку и Гянджи приоритетный выбор подготовительных групп заменен на свободный порядок выбора.

Процесс выбора осуществляется через портал mektebeqebul.edu.az.

Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут обратиться:

- В альтернативные регистрационные центры

- В колл-центры Агентства и местных органов управления образованием

- В центры "ASAN xidmət".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bölməsi üzrə məktəbəhazırlıq qruplarına məktəb və müəllim seçimi başlayıb

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