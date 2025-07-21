О нас

Джейхун Кярямов: Стоимость обучения в профессиональных учебных заведениях изменится в новом учебном году

Джейхун Кярямов: Стоимость обучения в профессиональных учебных заведениях изменится в новом учебном году 12:11
Наука и образование
21 июля 2025 г. 12:55
Джейхун Кярямов: Стоимость обучения в профессиональных учебных заведениях изменится в новом учебном году

С нового учебного года изменится стоимость обучения в профессиональных учебных заведениях.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Кярямов.

Он отметил, что стоимость обучения в профессиональных учебных заведениях отличается в зависимости от региона и специальности: "Есть специальности, где стоимость обучения составляет 5 тыс. манатов. Это связано с наличием международных сертификатов, учебников, привлечением высокопрофессиональных преподавателей и их заработной платой, а также участием экспертов и т. д."

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Kərəmov: Peşə təhsilində təhsil haqqı 5 min manat olan ixtisaslar var

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi