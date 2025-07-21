Джейхун Кярямов: Стоимость обучения в профессиональных учебных заведениях изменится в новом учебном году

12:11

С нового учебного года изменится стоимость обучения в профессиональных учебных заведениях.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Кярямов.

Он отметил, что стоимость обучения в профессиональных учебных заведениях отличается в зависимости от региона и специальности: "Есть специальности, где стоимость обучения составляет 5 тыс. манатов. Это связано с наличием международных сертификатов, учебников, привлечением высокопрофессиональных преподавателей и их заработной платой, а также участием экспертов и т. д."