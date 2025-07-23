Правительство ФРГ одобрило экспорт в Турцию истребителей Eurofighter

Власти Германии одобрили экспорт в Турцию 40 многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

Власти Германии одобрили экспорт в Турцию 40 многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

Об этом передает Report со ссылкой на журнал Spiegel.

Решение было принято после согласования на уровне Федерального совета безопасности.

По данным издания, Турция еще весной 2023 года запросила у Германии одобрение поставок истребителей, которые производит британский концерн BAE Systems в консорциуме с компаниями из Германии и Италии. Однако правительство бывшего канцлера Олафа Шольца не давало согласия.

Тем не менее недавно Федеральный совет безопасности кабмина Германии организовал закрытое заседание, на котором приняли решение об одобрении поставок, как пишет журнал.