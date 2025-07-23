ЦБА стремится приблизить AZIR к учетной ставке

10:13 С момента последнего заседания правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по учетной ставке на денежном рынке наблюдается стабильная динамика краткосрочных процентных ставок.

На денежном рынке с момента последнего заседания правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по учетной ставке наблюдается стабильная динамика краткосрочных процентных ставок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, процентные ставки на необеспеченном денежном рынке движутся в пределах процентного коридора ЦБА.

"Среднесуточный уровень индекса AZIR в июне составил 7,03%, а за истекший период июля - 7,15%.Депозитные аукционы, проводимые Министерством финансов с апреля для размещения свободных средств единого казначейского счета, продолжают оказывать стимулирующее влияние на ликвидность банковского сектора. В этих условиях Центральный банк Азербайджана стремился приблизить ставку AZIR к учетной, стерилизуя значительную часть избыточной ликвидности через недельные операции. Активность на денежном рынке остается высокой. За 6 месяцев 2025 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем сделок на необеспеченном рынке увеличился на 26%, а количество - на 55%",- говорится в сообщении.