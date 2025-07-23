ЦБА: Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос

С начала текущего года на валютном рынке Азербайджана предложение превысило спрос как в наличном, так и в безналичном сегменте.

С начала текущего года на валютном рынке Азербайджана предложение превысило спрос как в наличном, так и в безналичном сегменте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, продолжающееся снижение уровня долларизации вкладов физических лиц-резидентов указывает на оптимистичные ожидания в отношении курса валюты. Показатели внешнего сектора, основанные на сбалансированности валютного рынка, остаются благоприятными.

"По данным Государственного таможенного комитета, за 6 месяцев 2025 года зафиксировано положительное сальдо внешнеторгового баланса в размере $1,4 млрд. Прогноз ЦБА о профиците текущего счета платежного баланса по итогам 2025 и 2026 годов остается неизменным", - говорится в сообщении.