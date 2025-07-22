Объявлены результаты конкурса для поступления в магистратуру

Объявлены результаты конкурса для поступления на уровень магистратуры высшего образования.

Объявлены результаты конкурса для поступления в магистратуру в высшие учебные заведения на 2025/2026 учебный год.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, результаты конкурса размещены на сайте Центра.

Бакалавры могут узнать информацию о результатах экзамена, отправив "7-значный код" со страницы заявления о выборе специализации на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Список поступивших кандидатов будет опубликован завтра во второй половине дня в 5-м номере журнала "Магистр".

По результатам конкурса, из 15 555 бакалавров, участвовавших в выборе специализации, 13 446 человек были приняты в магистратуру. Из них 5798 человек будут обучаться по госбюджету, а 7648 человек - на платной основе. 9790 человек являются выпускниками текущего года высших учебных заведений, а 3656 человек - выпускниками предыдущих лет.

Лица, поступившие в магистратуру, должны в период с 24 июля по 1 августа зарегистрироваться на платформе https://portal.edu.az/, после входа в личный кабинет выбрать из предоставляемых услуг "Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях". Бакалавры, не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка поступивших.

Время дополнительного распределения на оставшиеся свободные плановые места будет объявлено ГЭЦ.