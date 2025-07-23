ABB планирует завершить проект по стабилизации энергосистемы Сангачальского терминала к февралю 2027 года

Компания ABB планирует к февралю 2027 года завершить реализацию проекта по поддержке электрификации и обеспечению стабильности энергосистемы Сангачальского терминала.

Компания ABB планирует к февралю 2027 года завершить реализацию проекта по поддержке электрификации и обеспечению стабильности энергосистемы Сангачальского терминала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ABB.

“Проект реализуется в рамках пятилетнего глобального рамочного соглашения, подписанного с BP в сентябре 2024 года. Подключение терминала к национальной электросети Азербайджана позволит электрифицировать объект, занимающий более 688 гектаров - площадь, эквивалентная более чем 800 футбольным полям”, - говорится в сообщении.

В рамках проекта ABB поставит и интегрирует четыре синхронных компенсатора, разработанных с учетом особенностей площадки, что позволит вывести из эксплуатации действующие газовые турбины. Синхронные компенсаторы ABB занимают минимальную площадь, обеспечивая при этом эффективную и надежную работу энергосетей.

“Контракт ABB охватывает весь спектр работ - от начальных системных исследований до детальной инженерной проработки, монтажа и пусконаладочных работ. Решения ABB в области электрификации и автоматизации будут играть ключевую роль в обеспечении стабильности и бесперебойной работы терминала Сангачал. Реализация проекта ABB началась в феврале 2025 года и, как ожидается, займет около 24 месяцев”, - говорится в сообщении.

“ABB помогает существующей энергетической инфраструктуре работать более эффективно - за счет автоматизации, и чище - за счет электрификации, направленной на снижение энергопотребления и декарбонизацию», - отметил президент подразделения ABB Energy Industries Пер Эрик Хольстен.

Сангачальский терминал, расположенный в 55 км к югу от Баку, способен перерабатывать 1,2 млн баррелей нефти и около 81 млн стандартных кубометров газа.