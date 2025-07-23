Мировые цены на нефть незначительно выросли

Цены на нефть умеренно выросли утром в среду после трех дней снижения подряд.

Цены на нефть умеренно выросли утром в среду после трех дней снижения подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,47%), до $68,91 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX также подорожали на $0,29 (0,44%), до $65,6 за баррель.

По мнению аналитиков, это произошло после публикации статистики от Американского института нефти (API) по снижению объема запасов этого сырья в США.

Согласно представленным API, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 18 июля сократились на 0,577 млн баррелей.

Позднее сегодня ожидается публикация отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнергетики США по недельному объему запасов нефти. Прогнозируется, что за указанную неделю их объем снизился на 1,4 млн баррелей, до 420,8 млн баррелей.