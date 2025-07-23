О нас

Мировые цены на нефть незначительно выросли

Мировые цены на нефть незначительно выросли Цены на нефть умеренно выросли утром в среду после трех дней снижения подряд.
Энергетика
23 июля 2025 г. 10:07
Мировые цены на нефть незначительно выросли

Цены на нефть умеренно выросли утром в среду после трех дней снижения подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,47%), до $68,91 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX также подорожали на $0,29 (0,44%), до $65,6 за баррель.

По мнению аналитиков, это произошло после публикации статистики от Американского института нефти (API) по снижению объема запасов этого сырья в США.

Согласно представленным API, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 18 июля сократились на 0,577 млн баррелей.

Позднее сегодня ожидается публикация отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнергетики США по недельному объему запасов нефти. Прогнозируется, что за указанную неделю их объем снизился на 1,4 млн баррелей, до 420,8 млн баррелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi