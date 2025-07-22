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В Азербайджане началась регистрация на II этап вступительного экзамена в резидентуру

В Азербайджане началась регистрация на II этап вступительного экзамена в резидентуру В Азербайджане началась регистрация на II этап вступительного экзамена в резидентуру
Наука и образование
22 июля 2025 г. 11:10
В Азербайджане началась регистрация на II этап вступительного экзамена в резидентуру

В Азербайджане началась регистрация на II этап вступительного экзамена в резидентуру.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Кандидатам, получившим оценку "удовлетворительно" (40 и более баллов) на экзамене по оценке знаний по базовым предметам для поступления в резидентуру (I этап) и имеющим право на поступление в резидентуру, для участия в экзамене по оценке знаний по профильным предметам (II этап) следует внести необходимую сумму в свой "Личный кабинет" и зарегистрироваться с 22 по 30 июля в 23:59.

Не зарегистрировавшиеся кандидаты к экзамену по профильным предметам не допускаются.

Экзамен по оценке знаний по профильным предметам пройдет 10 августа в Баку и Нахчыване.

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Версия на азербайджанском языке Rezidenturaya qəbul imtahanının II mərhələsində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

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