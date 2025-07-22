Посол Италии и ректор ADA обсудили сотрудничество в сфере образования

Посол Италии и ректор ADA обсудили сотрудничество в сфере образования

Сотрудничество в сфере образования и деятельность Итало-Азербайджанского университета обсудил посол Италии в Баку Лука ди Джанфранческо в ходе встречи с ректором университета ADA Хафизом Пашаевым.

Как передает Report, об этом дипломат написал в соцсети "Х".

"Состоялась продуктивная встреча в Университете ADA с ректором Пашаевым с посещением будущего кампуса Итало-Азербайджанского университета", - отметил посол, добавив, что обсуждалось также "академическое сотрудничество".

Как сообщалось, новое здание Итало-азербайджанского университета в Баку откроется до сентября 2025 года. С нового учебного года здесь будут получать образование 160 студентов.

ADA сотрудничает с посольством Италии в Баку и проект реализуется по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.