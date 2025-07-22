О нас

Посол Италии и ректор ADA обсудили сотрудничество в сфере образования

Посол Италии и ректор ADA обсудили сотрудничество в сфере образования Посол Италии и ректор ADA обсудили сотрудничество в сфере образования
Наука и образование
22 июля 2025 г. 17:58
Посол Италии и ректор ADA обсудили сотрудничество в сфере образования

Сотрудничество в сфере образования и деятельность Итало-Азербайджанского университета обсудил посол Италии в Баку Лука ди Джанфранческо в ходе встречи с ректором университета ADA Хафизом Пашаевым.

Как передает Report, об этом дипломат написал в соцсети "Х".

"Состоялась продуктивная встреча в Университете ADA с ректором Пашаевым с посещением будущего кампуса Итало-Азербайджанского университета", - отметил посол, добавив, что обсуждалось также "академическое сотрудничество".

Как сообщалось, новое здание Итало-азербайджанского университета в Баку откроется до сентября 2025 года. С нового учебного года здесь будут получать образование 160 студентов.

ADA сотрудничает с посольством Италии в Баку и проект реализуется по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliya səfiri və ADA-nın rektoru təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Другие новости из категории

В Азербайджане увеличено число международных программ двойных дипломов в сфере высшего образования
В Азербайджане увеличено число международных программ двойных дипломов в сфере высшего образования
22 июля 2025 г. 16:35
В Азербайджане стартовал процесс выбора школ и учителей подготовительных групп
В Азербайджане стартовал процесс выбора школ и учителей подготовительных групп
22 июля 2025 г. 16:21
В Азербайджане начался прием студентов в профучилища
В Азербайджане начался прием студентов в профучилища
22 июля 2025 г. 13:09
В Азербайджане началась регистрация на II этап вступительного экзамена в резидентуру
В Азербайджане началась регистрация на II этап вступительного экзамена в резидентуру
22 июля 2025 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев утвердил расширение охвата дошкольного образования
Президент Ильхам Алиев утвердил расширение охвата дошкольного образования
21 июля 2025 г. 14:51
Джейхун Кярямов: Стоимость обучения в профессиональных учебных заведениях изменится в новом учебном году
Джейхун Кярямов: Стоимость обучения в профессиональных учебных заведениях изменится в новом учебном году
21 июля 2025 г. 12:55
В Губе и Физули строятся новые профучилища
В Губе и Физули строятся новые профучилища
21 июля 2025 г. 12:16
В Азербайджане готовится новая реформа в сфере профобразования
В Азербайджане готовится новая реформа в сфере профобразования
21 июля 2025 г. 12:13
Завтра в Азербайджане начинается прием в профучилища
Завтра в Азербайджане начинается прием в профучилища
21 июля 2025 г. 11:28
В Азербайджане в этом году планируется прием более 32 тыс. студентов в профессиональные учебные заведения
В Азербайджане в этом году планируется прием более 32 тыс. студентов в профессиональные учебные заведения
21 июля 2025 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi