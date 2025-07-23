Центробанк Азербайджана обновил прогноз инфляции на 2025-2026 годы

Согласно обновленным прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), годовая инфляция в 2025 году ожидается на уровне около 5,7%, а в 2026 году - около 5,3%.

Согласно обновленным прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), годовая инфляция в 2025 году ожидается на уровне около 5,7%, а в 2026 году - около 5,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

Ранее, в апреле, прогноз составлял 5,3% на 2025 год и 4,3% на 2026 год.

По данным ЦБА, в июне 2025 года 12-месячная инфляция составила 6%. Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 7%, на платные услуги - на 7,2%, на непродовольственные товары - на 2,8%. Базовая инфляция за год составила 4,8%.

Регулятор отметил, что инфляция движется в пределах прогнозной траектории, а валютный рынок остается стабильным, что создает условия для смягчения денежно-кредитной политики.

"Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом фактической и прогнозируемой инфляции, а также внешних и внутренних рисков", - добавили в ЦБА.

Регулятор подчеркнул, что продолжит использовать все инструменты для обеспечения ценовой стабильности.