Суточное число регулярных автобусных рейсов в Нахчыван увеличено в 2 раза

Азербайджан и Иран договорились увеличить число регулярных автобусных рейсов по маршруту “Баку-Нахчыван-Баку” до 6 в день.

Азербайджан и Иран договорились увеличить число регулярных автобусных рейсов по маршруту “Баку-Нахчыван-Баку” до 6 в день.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Решение было принято по итогам заседания совместной азербайджано-иранской комиссии в Баку.

Согласно информации, в настоящее время по маршруту ”Баку-Нахчыван-Баку" азербайджанскими и иранскими компаниями ежедневно выполняются три автобусных рейса.

На встрече также обсуждались текущая ситуация в сфере международных автомобильных перевозок, проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики, пути их решения и другие актуальные вопросы.

Стороны обсудили ставки налогов и пошлин на международные автомобильные перевозки в обеих странах, а также перспективы развития сферы пассажирских перевозок.