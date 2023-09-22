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Суточное число регулярных автобусных рейсов в Нахчыван увеличено в 2 раза

Суточное число регулярных автобусных рейсов в Нахчыван увеличено в 2 раза Азербайджан и Иран договорились увеличить число регулярных автобусных рейсов по маршруту “Баку-Нахчыван-Баку” до 6 в день.
Инфраструктура
22 сентября 2023 г. 12:34
Суточное число регулярных автобусных рейсов в Нахчыван увеличено в 2 раза

Азербайджан и Иран договорились увеличить число регулярных автобусных рейсов по маршруту “Баку-Нахчыван-Баку” до 6 в день.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Решение было принято по итогам заседания совместной азербайджано-иранской комиссии в Баку.

Согласно информации, в настоящее время по маршруту ”Баку-Нахчыван-Баку" азербайджанскими и иранскими компаниями ежедневно выполняются три автобусных рейса.

На встрече также обсуждались текущая ситуация в сфере международных автомобильных перевозок, проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики, пути их решения и другие актуальные вопросы.

Стороны обсудили ставки налогов и пошлин на международные автомобильные перевозки в обеих странах, а также перспективы развития сферы пассажирских перевозок.

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Версия на английском языке Daily number of regular bus trips to Nakhchivan doubled
Версия на азербайджанском языке Naxçıvana avtobus reyslərinin sayı 2 dəfə artırılıb

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