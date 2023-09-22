Суточное число регулярных автобусных рейсов в Нахчыван увеличено в 2 раза

Азербайджан и Иран договорились увеличить число регулярных автобусных рейсов по маршруту “Баку-Нахчыван-Баку” до 6 в день.
Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.
Решение было принято по итогам заседания совместной азербайджано-иранской комиссии в Баку.
Согласно информации, в настоящее время по маршруту ”Баку-Нахчыван-Баку" азербайджанскими и иранскими компаниями ежедневно выполняются три автобусных рейса.
На встрече также обсуждались текущая ситуация в сфере международных автомобильных перевозок, проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики, пути их решения и другие актуальные вопросы.
Стороны обсудили ставки налогов и пошлин на международные автомобильные перевозки в обеих странах, а также перспективы развития сферы пассажирских перевозок.