Посол Турции о приостановке полетов в Нахчыван

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Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал прокомментировал приостановку полетов Turkish Airlines в Нахчыван.

Как сообщает Report, Э.Озорал заявил, что сухопутные границы между Турцией и Нахчыванской Автономной Республикой не закрыты, грузы и транспорт свободно пересекают границу.

Однако по словам посла, невозможно осуществлять в воздухе контроль пассажиров в связи с риском коронавируса, поэтому полеты в Нахчыван были временно приостановлены: "Сейчас сложно что-либо сказать в связи с опасностью коронавируса. Поэтому невозможно назвать дату возобновления авиарейсов".