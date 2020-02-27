Посол Турции о приостановке полетов в Нахчыван

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал прокомментировал приостановку полетов Turkish Airlines в Нахчыван.
Как сообщает Report, Э.Озорал заявил, что сухопутные границы между Турцией и Нахчыванской Автономной Республикой не закрыты, грузы и транспорт свободно пересекают границу.
Однако по словам посла, невозможно осуществлять в воздухе контроль пассажиров в связи с риском коронавируса, поэтому полеты в Нахчыван были временно приостановлены: "Сейчас сложно что-либо сказать в связи с опасностью коронавируса. Поэтому невозможно назвать дату возобновления авиарейсов".