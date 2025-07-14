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Axios: США в рамках сделки с НАТО поставят Киеву вооружения на $10 млрд

Axios: США в рамках сделки с НАТО поставят Киеву вооружения на $10 млрд Правительство США предполагает, что в рамках новой сделки с НАТО союзники по альянсу закупят для Киева американское вооружение на общую сумму около $10 млрд.
Другие страны
14 июля 2025 г. 23:10
Axios: США в рамках сделки с НАТО поставят Киеву вооружения на $10 млрд

Правительство США предполагает, что в рамках новой сделки с НАТО союзники по альянсу закупят для Киева американское вооружение на общую сумму около $10 млрд.

Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

"Ознакомленный с планами источник сообщил Axios, что на первом этапе США продадут союзникам по НАТО вооружение на сумму около $10 млрд. В перечень поставок, предназначенных для Украины, в конечном итоге войдут ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды", - говорится в статье.

Два собеседника портала указали, что в рамках таких сделок Киеву также будут переданы дальнобойные ракеты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках договоренности с НАТО в Украину будет отправлено военное оборудование на миллиарды долларов и расходы лягут на Европу.

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