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Зеленский подтвердил, что ФРГ и Норвегия закупят Patriot для Украины

Зеленский подтвердил, что ФРГ и Норвегия закупят Patriot для Украины Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot для Украины купят Германия и Норвегия.
Другие страны
14 июля 2025 г. 23:43
Зеленский подтвердил, что ФРГ и Норвегия закупят Patriot для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot для Украины купят Германия и Норвегия.

Как передает Report, об этом он заявил в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

"Я благодарен нашей команде, благодарен Соединенным Штатам, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины", — отметил он.

Подчеркивалось, что Германия готова оплатить два Patriot, Норвегия - один.

Отметим, что 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что новые поставки оружия Украине из США будут включать в том числе ЗРК Patriot. По его словам, рассматривается возможность поставки 17 таких комплексов.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Almaniya və Norveç Ukrayna üçün "Patriot" alacaq

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