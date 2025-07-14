Зеленский подтвердил, что ФРГ и Норвегия закупят Patriot для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot для Украины купят Германия и Норвегия.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot для Украины купят Германия и Норвегия.

Как передает Report, об этом он заявил в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

"Я благодарен нашей команде, благодарен Соединенным Штатам, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины", — отметил он.

Подчеркивалось, что Германия готова оплатить два Patriot, Норвегия - один.

Отметим, что 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что новые поставки оружия Украине из США будут включать в том числе ЗРК Patriot. По его словам, рассматривается возможность поставки 17 таких комплексов.