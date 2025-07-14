Дания предоставит Украине спутниковые услуги

Дания предоставит ВСУ спутниковые услуги через Европейское оборонное агентство (EDA).

Дания предоставит ВСУ спутниковые услуги через Европейское оборонное агентство (EDA).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны королевства.

"Дания делает еще один шаг в поддержке Украины, впервые пожертвовав украинской обороне спутниковые услуги европейского производства через Европейское оборонное агентство (EDA)", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве сообщили, что для Украины будет расширен доступ к приемным терминалам, которые ВСУ смогут использовать для доступа к спутниковой связи, что может "иметь решающее значение" для проведения военных операций. Отмечается, что EDA ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных мер.