Дания предоставит Украине спутниковые услуги

Дания предоставит ВСУ спутниковые услуги через Европейское оборонное агентство (EDA).
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны королевства.
"Дания делает еще один шаг в поддержке Украины, впервые пожертвовав украинской обороне спутниковые услуги европейского производства через Европейское оборонное агентство (EDA)", - говорится в пресс-релизе.
В ведомстве сообщили, что для Украины будет расширен доступ к приемным терминалам, которые ВСУ смогут использовать для доступа к спутниковой связи, что может "иметь решающее значение" для проведения военных операций. Отмечается, что EDA ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных мер.