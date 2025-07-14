О нас

Дания предоставит Украине спутниковые услуги

Дания предоставит Украине спутниковые услуги Дания предоставит ВСУ спутниковые услуги через Европейское оборонное агентство (EDA).
Другие страны
14 июля 2025 г. 22:10
Дания предоставит Украине спутниковые услуги

Дания предоставит ВСУ спутниковые услуги через Европейское оборонное агентство (EDA).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны королевства.

"Дания делает еще один шаг в поддержке Украины, впервые пожертвовав украинской обороне спутниковые услуги европейского производства через Европейское оборонное агентство (EDA)", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве сообщили, что для Украины будет расширен доступ к приемным терминалам, которые ВСУ смогут использовать для доступа к спутниковой связи, что может "иметь решающее значение" для проведения военных операций. Отмечается, что EDA ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных мер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Danimarka Ukraynaya peyk xidmətləri təqdim edəcək

Другие новости из категории

Axios: США в рамках сделки с НАТО поставят Киеву вооружения на $10 млрд
Axios: США в рамках сделки с НАТО поставят Киеву вооружения на $10 млрд
14 июля 2025 г. 23:10
Макрон: Скорейшее подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку откроет новую страницу для всех стран региона
Макрон: Скорейшее подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку откроет новую страницу для всех стран региона
14 июля 2025 г. 22:58
У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 6,2
У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 6,2
14 июля 2025 г. 22:35
Администрация Эрдогана не осведомлена о планах США управлять Зангезурским коридором
Администрация Эрдогана не осведомлена о планах США управлять Зангезурским коридором
14 июля 2025 г. 22:28
Зеленский назначит Шмыгаля министром обороны Украины
Зеленский назначит Шмыгаля министром обороны Украины
14 июля 2025 г. 22:16
ЕС и страны Центральной Америки договорились расширять сотрудничество и взаимодействие
ЕС и страны Центральной Америки договорились расширять сотрудничество и взаимодействие
14 июля 2025 г. 21:41
Келлог обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия США по сделке с НАТО
Келлог обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия США по сделке с НАТО
14 июля 2025 г. 21:37
Тегеран согласится на переговоры с США только без предварительных условий
Тегеран согласится на переговоры с США только без предварительных условий
14 июля 2025 г. 21:23
Трамп заявил, что США хотят обеспечить вечный мир в Украине
Трамп заявил, что США хотят обеспечить вечный мир в Украине
14 июля 2025 г. 20:36
Умеров обсудил с Келлоггом достижение устойчивого мира и вожможность совместного производства вооружения в Украине
Умеров обсудил с Келлоггом достижение устойчивого мира и вожможность совместного производства вооружения в Украине
14 июля 2025 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi