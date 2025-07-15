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Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России

Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России Поговорил с президентом США Дональдом Трампом.
Другие страны
15 июля 2025 г. 00:21
Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России

Поговорил с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Состоялся очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир.

Президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Важно, что у нас такие хорошие отношения, и страны НАТО стараются увеличивать расходы на оборону.

Обсудили с президентом необходимые решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира.

Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка!", - отметил Зеленский.

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