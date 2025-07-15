Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России

Поговорил с президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом в соцсетях
"Состоялся очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир.
Президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Важно, что у нас такие хорошие отношения, и страны НАТО стараются увеличивать расходы на оборону.
Обсудили с президентом необходимые решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира.
Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка!", - отметил Зеленский.