Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России

Поговорил с президентом США Дональдом Трампом.

Поговорил с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Состоялся очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир.

Президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Важно, что у нас такие хорошие отношения, и страны НАТО стараются увеличивать расходы на оборону.

Обсудили с президентом необходимые решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира.

Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка!", - отметил Зеленский.