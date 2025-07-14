О нас

Пашинян из Брюсселя отправился в Париж

Пашинян из Брюсселя отправился в Париж Премьер-министр Армении Никол Пашинян из Брюсселя отправился в Париж.
В регионе
14 июля 2025 г. 17:10
Пашинян из Брюсселя отправился в Париж

Премьер-министр Армении Никол Пашинян из Брюсселя отправился в Париж.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сегодня он встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которого ранее в очередной раз пригласил в Ереван с госвизитом.

Отметим, что в Брюсселе он провел встречу с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме того, он провел переговоры с премьер-министром Бельгии Барта Де Вевера, в ходе которой стороны подтвердили стремление развивать политический диалог и расширять экономическое партнерство.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Brüsseldən Parisə yollanıb

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi