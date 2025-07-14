Премьер-министр Армении Никол Пашинян из Брюсселя отправился в Париж.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Сегодня он встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которого ранее в очередной раз пригласил в Ереван с госвизитом.
Отметим, что в Брюсселе он провел встречу с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Кроме того, он провел переговоры с премьер-министром Бельгии Барта Де Вевера, в ходе которой стороны подтвердили стремление развивать политический диалог и расширять экономическое партнерство.