Еврокомиссар по обороне: Странам Балтии нужна единая концепция "стены дронов"

Страны Балтии должны разработать единую концепцию "стены дронов" - системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Страны Балтии должны разработать единую концепцию "стены дронов" - системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Как передает Report, об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс в программе "Тема дня" вечернего эфира национального телевидения Литвы LRT.

"Призываю Литву и страны региона, которые работают над планом обороны восточной границы, планом ее физической защиты, помимо создания физических барьеров на земле, к созданию стены дронов. Полагаю, что странам Балтии необходима единая концепция противодействия данной угрозе", - сказал он.

По словам Кубилюса, в настоящее время на повестке дня стоят подготовительные вопросы. "Сейчас надо не только изготовить или закупить аппараты борьбы с беспилотниками и держать их на складах. Требуется обучить специалистов, подготовить команды. Подготовиться к гибкому производству тех моделей, которые могут оперативно понадобиться", - отметил еврокомиссар.