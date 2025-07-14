В Тбилиси обрушился жилой дом, погиб один человек

В результате обрушения жилого здания, расположенного рядом с Вокзальной площадью в Тбилиси, погиб один человек, еще один госпитализирован.

В результате обрушения жилого здания, расположенного рядом с Вокзальной площадью в Тбилиси, погиб один человек, еще один госпитализирован.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, прибывший на место происшествия.

По его словам, по факту начато расследование по статье 240 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности при строительстве и других работах).

"На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы и силы полиции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают поисково-спасательные работы", — отметил министр.

По информации заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, здание, которое обрушилось, давно находилось в аварийном состоянии третьей степени. Он отметил, что власти пытались связаться с жителями более года, однако не смогли получить согласие всех проживающих.

На месте происшествия также находится мэр Тбилиси Каха Каладзе.

К работам привлечены соответствующие службы, продолжаются спасательные мероприятия. Официальные структуры пообещали предоставить дополнительную информацию позже.