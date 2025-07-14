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Португалец Жезуш возглавил саудовский клуб "Аль-Наср"

Португалец Жезуш возглавил саудовский клуб "Аль-Наср" Португалец Жоржи Жезуш назначен на пост главного тренера "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
Футбол
14 июля 2025 г. 23:24
Португалец Жезуш возглавил саудовский клуб Аль-Наср

Португалец Жоржи Жезуш назначен на пост главного тренера "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок контракта со специалистом не уточняется.

Напомним, что 25 июля "Аль-Наср" объявил об уходе с поста главного тренера итальянца Стефано Пиоли, который возглавлял команду с сентября 2024 года.

Жезушу 70 лет, с 2023 по 2025 год он работал в "Аль-Хиляле" из Саудовской Аравии, также он возглавлял клуб с 2018 по 2019 год. Под его руководством команда трижды выиграла Суперкубок Саудовской Аравии и по разу - чемпионат и кубок страны. Ранее он возглавлял португальскую "Бенфику", с которой трижды становился чемпионом страны (2010, 2014, 2015), побеждал в кубке (2014) и суперкубке страны (2010, 2011, 2012, 2014, 2015). Кроме того, Жезуш тренировал бразильский "Фламенго", турецкий "Фенербахче", португальские "Спортинг", "Брагу", "Белененсеш", "Морейренсе" и "Виторию Гимарайнш".

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Версия на азербайджанском языке Jorje Jezuş "Əl-Nəsr"in baş məşqçisi təyin edilib

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