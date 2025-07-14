Зеленский назначит Шмыгаля министром обороны Украины

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль после отставки, которая ожидается в ближайшие дни, займет пост министра обороны страны.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль после отставки, которая ожидается в ближайшие дни, займет пост министра обороны страны.

Как передает Report, о соответствующих планах сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины - именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум заданий и очень много ответственности", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Шмыгаля на посту премьера должна заменить первая вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко. Нынешнего министра обороны Украины Рустема Умерова, возглавляющего также делегацию Киева на переговорах с РФ, планируют отправить послом в США.