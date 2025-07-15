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Трое израильских военных погибли в ходе боевых действий на севере Газы

Трое израильских военных погибли в ходе боевых действий на севере Газы Трое военнослужащих Армии Израиля погибли в результате взрыва на севере Газы.
В регионе
15 июля 2025 г. 00:00
Трое израильских военных погибли в ходе боевых действий на севере Газы

Трое военнослужащих Армии Израиля погибли в результате взрыва на севере Газы.

Как передает Report со ссылкой на The Times of İsrael, погибшие старший сержант Шохам Менахем (21 год), сержант Шломо Якир Шрем (20 лет) и сержант Юли Фактор (19 лет) являлись бойцами 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады.

По предварительным данным ЦАХАЛ, солдаты находились в танке, который пострадал от взрыва в Джабалии на севере Газы сегодня около полудня. В результате инцидента пострадал израильский офицер, которого доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

По словам военных, расследуются причины взрыва.

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