Токаев отметил важность реформирования системы нацбезопасности Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость реформирования системы органов национальной безопасности, выработки новых подходов к достижению поставленных перед ними целей и повышения эффективности деятельности.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские медиа, об этом он заявил в ходе совещания с новым руководством Комитета национальной безопасности (КНБ).

Токаев представил нового председателя КНБ Марата Ирменова и поставил перед ним ряд задач.

Президент Казахстана подчеркнул, что приоритетное внимание следует уделять реализации принципа "закон и порядок", обеспечению национальных интересов государства в экономической сфере, противодействию коррупции и других нарушений закона. Поручил усилить работу по совершенствованию подбора кадров, предупреждению угроз социально-экономической стабильности, осуществлению профилактических мер по предупреждению коррупционных рисков, в том числе в ходе реализации приоритетных государственных программ.

Сегодня Токаев назначил Ирменова председателем КНБ. До этого назначения он занимал должность заместителя председателя комитета. Ирменов сменил Ермека Сагимбаева, который был освобожден от должности в тот же день.