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    Токаев отметил важность реформирования системы нацбезопасности Казахстана

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 11:37
    Токаев отметил важность реформирования системы нацбезопасности Казахстана

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость реформирования системы органов национальной безопасности, выработки новых подходов к достижению поставленных перед ними целей и повышения эффективности деятельности.

    Как передает Report cо ссылкой на казахстанские медиа, об этом он заявил в ходе совещания с новым руководством Комитета национальной безопасности (КНБ).

    Токаев представил нового председателя КНБ Марата Ирменова и поставил перед ним ряд задач.

    Президент Казахстана подчеркнул, что приоритетное внимание следует уделять реализации принципа "закон и порядок", обеспечению национальных интересов государства в экономической сфере, противодействию коррупции и других нарушений закона. Поручил усилить работу по совершенствованию подбора кадров, предупреждению угроз социально-экономической стабильности, осуществлению профилактических мер по предупреждению коррупционных рисков, в том числе в ходе реализации приоритетных государственных программ.

    Сегодня Токаев назначил Ирменова председателем КНБ. До этого назначения он занимал должность заместителя председателя комитета. Ирменов сменил Ермека Сагимбаева, который был освобожден от должности в тот же день.

    Касым-Жомарт Токаев Марат Ирменов Ермек Сагимбаев КНБ Казахстан
    Tokayev milli təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasını tələb edib
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