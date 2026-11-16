Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Расходы Счетной палаты увеличится на 24,6% в 2027г

    Финансы
    • 16 ноября, 2026
    • 11:17
    Расходы Счетной палаты увеличится на 24,6% в 2027г

    Смета расходов Счетной палаты на 2027 год составит 14 275 962 маната, что на 24,6% больше, чем в 2026 году.

    Как сообщает Report, на оплату труда сотрудников предусмотрено 12 889 193 маната - на 30% больше, чем в текущем году.

    На внутренние командировки сотрудников выделят 63 тыс. манатов, на зарубежные - 150 тыс. манатов. По сравнению с текущим годом расходы на внутренние командировки увеличатся на 5%, а на зарубежные останутся без изменений.

    Счетная палата Азербайджанской Республики Расходы бюджета
    Hesablama Palatasının xərclər smetası 25 %-ə yaxın artırılır
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