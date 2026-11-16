Расходы Счетной палаты увеличится на 24,6% в 2027г
Финансы
- 16 ноября, 2026
- 11:17
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Смета расходов Счетной палаты на 2027 год составит 14 275 962 маната, что на 24,6% больше, чем в 2026 году.
Как сообщает Report, на оплату труда сотрудников предусмотрено 12 889 193 маната - на 30% больше, чем в текущем году.
На внутренние командировки сотрудников выделят 63 тыс. манатов, на зарубежные - 150 тыс. манатов. По сравнению с текущим годом расходы на внутренние командировки увеличатся на 5%, а на зарубежные останутся без изменений.
Последние новости
11:29
В Азербайджане более 35% занятого населения приходится на аграрный секторСоциальная защита
11:23
Замминистра: ИИ изменит форму профессийИКТ
11:20
Рашад Мустафаев: За 10 мес. в Азербайджане работой обеспечены более 164 тыс. человекСоциальная защита
11:17
Расходы Счетной палаты увеличится на 24,6% в 2027гФинансы
11:14
Фото
Азербайджан и Аргентина обсудили двусторонние отношенияВнешняя политика
11:13
Цена на золото опустилась ниже $3 850 за тройскую унциюФинансы
11:07
В Польше задержаны 15 человек по подозрению в саботаже и диверсииДругие страны
11:03
Милли Меджлис обсуждает бюджет на 2027 год в I чтенииФинансы
11:02
В Баку задержан водитель за автохулиганствоПроисшествия