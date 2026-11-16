Расходы Счетной палаты увеличится на 24,6% в 2027г

Смета расходов Счетной палаты на 2027 год составит 14 275 962 маната, что на 24,6% больше, чем в 2026 году.

Как сообщает Report, на оплату труда сотрудников предусмотрено 12 889 193 маната - на 30% больше, чем в текущем году.

На внутренние командировки сотрудников выделят 63 тыс. манатов, на зарубежные - 150 тыс. манатов. По сравнению с текущим годом расходы на внутренние командировки увеличатся на 5%, а на зарубежные останутся без изменений.