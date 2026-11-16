Hesablama Palatasının xərclər smetası 25 %-ə yaxın artırılır
Maliyyə
- 16 noyabr, 2026
- 10:52
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Hesablama Palatasının 2027-cı il üçün xərclər smetası 14 milyon 275 min 962 manat təşkil edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu, 2026-cı illə müqayisədə 24,6 % çoxdur.
Palata gələn il təkcə əməyin ödənişinə 12 milyon 889 min 193 manat yönəldəcək ki, bu da bu ilə nisbətən 30 % çoxdur.
Hesablama Palatasının əməkdaşlarının ölkədaxili ezamiyyətləri üçün 63 min manat, xarici ölkələrə ezamiyyətləri üçün isə 150 min manat proqnozlaşdırılıb. Bunlar isə illik müqayisədə müvafiq olaraq 5 % çox və eynidir.
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