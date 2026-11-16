İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Hesablama Palatasının xərclər smetası 25 %-ə yaxın artırılır

    Maliyyə
    • 16 noyabr, 2026
    • 10:52
    Hesablama Palatasının xərclər smetası 25 %-ə yaxın artırılır
    Hesablama Palatası

    Hesablama Palatasının 2027-cı il üçün xərclər smetası 14 milyon 275 min 962 manat təşkil edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu, 2026-cı illə müqayisədə 24,6 % çoxdur.

    Palata gələn il təkcə əməyin ödənişinə 12 milyon 889 min 193 manat yönəldəcək ki, bu da bu ilə nisbətən 30 % çoxdur.

    Hesablama Palatasının əməkdaşlarının ölkədaxili ezamiyyətləri üçün 63 min manat, xarici ölkələrə ezamiyyətləri üçün isə 150 min manat proqnozlaşdırılıb. Bunlar isə illik müqayisədə müvafiq olaraq 5 % çox və eynidir.

    Hesablama Palatası Xərclər smetası
    Расходы Счетной палаты увеличится на 24,6% в 2027г
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