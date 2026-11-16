Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Азербайджане более 35% занятого населения приходится на аграрный сектор

    Социальная защита
    • 16 ноября, 2026
    • 11:29
    В Азербайджане более 35% занятого населения приходится на аграрный сектор

    В Азербайджане на аграрный сектор приходится более 35% занятого населения, а также более 50% добавленной стоимости, созданной в рамках активной экономической деятельности в регионах.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Заур Алиев на Национальном форуме занятости.

    По его словам, аграрный сектор является одной из важных отраслей, обеспечивающих занятость наряду с экономическим развитием Азербайджана и продовольственной безопасностью.

    Замминистра отметил, что сегодня сельское хозяйство вступает в этап, на котором оно получает выгоду от развития искусственного интеллекта и расширения технических возможностей труда.

    "Согласно отчету Всемирного экономического форума за 2025 год, прогнозируется, что к 2030 году в сельскохозяйственном секторе во всем мире будет создано дополнительно 35 млн новых рабочих мест", - добавил он.

    Заур Алиев также подчеркнул, что обеспечение занятости в стране является также гарантией социальной справедливости, достаточного уровня доходов и материального благополучия населения:

    Заур Алиев Аграрный сектор Азербайджана Занятость населения
    Azərbaycanda məşğul əhalinin 35%-dən çoxu aqrar sektorun payına düşür
    Agriculture accounts for more than 35% of employed population in Azerbaijan
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