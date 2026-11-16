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    Приговоренная к казни экс-премьер Бангладеш намерена вернуться на родину

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 11:37
    Приговоренная к казни экс-премьер Бангладеш намерена вернуться на родину

    Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина, заочно приговоренная к смертной казни после свержения в 2024 году, заявила о намерении вернуться на родину в декабре, несмотря на угрозу казни.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом она сообщила в электронном письме агентству AFP.

    "Я в полной мере осознаю риски, с которыми столкнусь, если вернусь. Но я приняла решение, и никакая угроза смерти не заставит меня от него отказаться", - заявила Хасина.

    В августе 2024 года на фоне студенческих протестов, положивших конец ее 15-летнему пребыванию у власти, Шейх Хасина бежала в Индию. С тех пор она не возвращалась на родину.

    В прошлом году суд Бангладеш заочно признал Хасину виновной в преступлениях против человечности в связи с жестоким подавлением протестов и приговорил ее к смертной казни.

    Заявление о намерении вернуться прозвучало спустя несколько дней после того, как власти Бангладеш сообщили, что в случае возвращения ей грозит исполнение смертного приговора. Власти также заявили, что у нее больше нет юридических возможностей для обжалования решения суда, поскольку срок подачи апелляции истек.

    79-летняя Хасина неоднократно ставила под сомнение законность судебного процесса. Дакка запросила ее экстрадицию из Индии, где, по словам экс-премьера, этот вопрос находится на рассмотрении.

    Хасина назвала позицию бангладешских властей противоречивой.

    "Они месяцами требовали моего возвращения. Но теперь, когда я предпринимаю конкретные шаги, чтобы вернуться домой, кажется, их больше интересуют угрозы в мой адрес, чем реальная возможность моего возвращения. Честно говоря, эти противоречивые заявления бангладешских властей весьма показательны", - сказала она.

    Смертная казнь Шейх Хасина Бангладеш
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