Сахиба Гафарова: Результаты текущего года создали прочную основу для бюджета на 2027 год

Достижения текущего года сформировали благоприятную базу для подготовки государственного бюджета на 2027 год.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента в ходе обсуждения бюджетного пакета на 2027 год.

По ее словам, стратегия развития, реализуемая под руководством президента Ильхама Алиева, позволила сохранить устойчивость экономики страны. За последние 10 месяцев государственный бюджет исполнен с профицитом в 4,8 млрд манатов. На конец октября стратегические валютные резервы Азербайджана составили около $89 млрд, что примерно в 20 раз превышает внешний государственный долг.

Одним из важных итогов года спикер назвала продолжение программы "Великое возвращение". По мере восстановления населенных пунктов и инфраструктуры растет число семей, возвращающихся на родную землю. Гафарова также обратила внимание на приоритетность социальной политики и предпринимаемые шаги по повышению уровня жизни и доходов граждан.

Доходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются в размере 39 млрд 254 млн манатов - на 645 млн манатов больше прогноза на текущий год. Расходы составят 42,4 млрд манатов, что примерно на 696 млн манатов превышает показатель текущего года.

Среди приоритетов бюджетных расходов на следующий год Гафарова выделила поддержку экономического роста и усиление социальной защиты населения, особенно уязвимых слоев.

По ее словам, в центре внимания также останутся укрепление обороноспособности страны, охрана государственных границ, модернизация материально-технического оснащения армии, улучшение условий службы и социального обеспечения военнослужащих.