Замминистра: ИИ изменит форму профессий

Искусственный интеллект автоматизирует часть повторяющихся задач и изменит форму профессий.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Джавид Гурбанов на Национальном форуме занятости.

По его словам, сегодня цифровизация стремительно меняет требования, предъявляемые к рынку труда.

"Азербайджан нацелен на развитие не только как пользователь новых технологий, но и как страна, создающая цифровые продукты и услуги и конкурирующая на международных рынках. Наша главная задача - обеспечить гражданам возможность пользоваться создаваемыми возможностями. Подготовка молодежи с учетом потребностей рынка труда также входит в число наших приоритетных задач на будущее", - сказал Гурбанов.

Затронув возможное влияние искусственного интеллекта на рынок труда, замминистра подчеркнул: "Искусственный интеллект автоматизирует часть повторяющихся задач и изменит форму профессий. Основная цель - обеспечить эффективное взаимодействие людей с технологиями, а не их конкуренцию".