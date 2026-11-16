Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Замминистра: ИИ изменит форму профессий

    ИКТ
    • 16 ноября, 2026
    • 11:23
    Замминистра: ИИ изменит форму профессий

    Искусственный интеллект автоматизирует часть повторяющихся задач и изменит форму профессий.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Джавид Гурбанов на Национальном форуме занятости.

    По его словам, сегодня цифровизация стремительно меняет требования, предъявляемые к рынку труда.

    "Азербайджан нацелен на развитие не только как пользователь новых технологий, но и как страна, создающая цифровые продукты и услуги и конкурирующая на международных рынках. Наша главная задача - обеспечить гражданам возможность пользоваться создаваемыми возможностями. Подготовка молодежи с учетом потребностей рынка труда также входит в число наших приоритетных задач на будущее", - сказал Гурбанов.

    Затронув возможное влияние искусственного интеллекта на рынок труда, замминистра подчеркнул: "Искусственный интеллект автоматизирует часть повторяющихся задач и изменит форму профессий. Основная цель - обеспечить эффективное взаимодействие людей с технологиями, а не их конкуренцию".

    Джавид Гурбанов Искусственный интеллект (ИИ) Рынок труда
    Cavid Qurbanov: Süni intellekt təkrarlanan bəzi işləri avtomatlaşdıracaq
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