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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    За две недели в Карабахе и Восточном Зангезуре от мин очистили свыше 1450 га

    Армия
    • 16 ноября, 2026
    • 11:32
    За две недели в Карабахе и Восточном Зангезуре от мин очистили свыше 1450 га

    На освобожденных территориях Азербайджана со 2 по 15 ноября обезврежены 33 противотанковые мины, 152 противопехотные мины и 1 343 неразорвавшихся боеприпаса (НБП).

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) о проведенных операциях по разминированию.

    Согласно информации, от мин расчищена территория, площадью 1459,5 га.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Освобожденные территории Азербайджана Карабах Восточный Зангезур Разминирование Азербайджана
    Azad olunan ərazilərdə son iki həftə ərzində 185 mina zərərsizləşdirilib
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