За две недели в Карабахе и Восточном Зангезуре от мин очистили свыше 1450 га
Армия
- 16 ноября, 2026
- 11:32
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На освобожденных территориях Азербайджана со 2 по 15 ноября обезврежены 33 противотанковые мины, 152 противопехотные мины и 1 343 неразорвавшихся боеприпаса (НБП).
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) о проведенных операциях по разминированию.
Согласно информации, от мин расчищена территория, площадью 1459,5 га.
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