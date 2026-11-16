За две недели в Карабахе и Восточном Зангезуре от мин очистили свыше 1450 га

На освобожденных территориях Азербайджана со 2 по 15 ноября обезврежены 33 противотанковые мины, 152 противопехотные мины и 1 343 неразорвавшихся боеприпаса (НБП).

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) о проведенных операциях по разминированию.

Согласно информации, от мин расчищена территория, площадью 1459,5 га.