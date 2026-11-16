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    Иордания запретила Telegram из-за угрозы экстремизма

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 11:43
    Иордания запретила Telegram из-за угрозы экстремизма

    Власти Иордании запретили использование мессенджера Telegram, заявив, что платформа может применяться для пропаганды экстремизма и радикализма.

    Как передает Report со ссылкой на The National News, об этом говорится в заявлении Управления общественной безопасности Иордании.

    "Эта мера направлена на предотвращение использования подобных платформ для содействия киберпреступности, угрозам и вымогательству, распространения контента, нарушающего закон, угрожающего общественной безопасности или пропагандирующего экстремизм и радикализм", - отмечается в заявлении.

    Ведомство призвало граждан проявлять осторожность при использовании социальных сетей, избегать взаимодействия с аккаунтами, ссылками и организациями неизвестного происхождения, а также сообщать о незаконном контенте и деятельности через официальные каналы.

    Власти не связывали Telegram с произошедшим в прошлом месяце терактом в православной церкви. Вместе с тем запрет ввели на следующий день после того, как троих мужчин приговорили к смертной казни за убийство девяти и ранение более 30 человек в ходе этого нападения.

    Мессенджер Telegram Запрет на соцсети Иордания
    İordaniya ekstremizm təhlükəsinə görə "Telegram"ı qadağan edib
    Jordan bans Telegram app over 'extremism and radicalism' concerns
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