Иордания запретила Telegram из-за угрозы экстремизма

Власти Иордании запретили использование мессенджера Telegram, заявив, что платформа может применяться для пропаганды экстремизма и радикализма.

Как передает Report со ссылкой на The National News, об этом говорится в заявлении Управления общественной безопасности Иордании.

"Эта мера направлена на предотвращение использования подобных платформ для содействия киберпреступности, угрозам и вымогательству, распространения контента, нарушающего закон, угрожающего общественной безопасности или пропагандирующего экстремизм и радикализм", - отмечается в заявлении.

Ведомство призвало граждан проявлять осторожность при использовании социальных сетей, избегать взаимодействия с аккаунтами, ссылками и организациями неизвестного происхождения, а также сообщать о незаконном контенте и деятельности через официальные каналы.

Власти не связывали Telegram с произошедшим в прошлом месяце терактом в православной церкви. Вместе с тем запрет ввели на следующий день после того, как троих мужчин приговорили к смертной казни за убийство девяти и ранение более 30 человек в ходе этого нападения.