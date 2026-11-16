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    Рашад Мустафаев: За 10 мес. в Азербайджане работой обеспечены более 164 тыс. человек

    Социальная защита
    • 16 ноября, 2026
    • 11:20
    Рашад Мустафаев: За 10 мес. в Азербайджане работой обеспечены более 164 тыс. человек

    В Азербайджане в январе-октябре 2026 года работой обеспечены более 164 тыс. человек.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на Национальном форуме занятости.

    По его словам, изменения на рынке труда, в том числе развитие искусственного интеллекта, требуют адаптации человеческого капитала. Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, к 2030 году 39% имеющихся у работников навыков изменятся или устареют. При этом каждое четвертое рабочее место в мире может подвергнуться влиянию искусственного интеллекта.

    Мустафаев отметил, что развитие человеческого капитала и совершенствование политики занятости остаются приоритетами Азербайджана: "В частности, в текущем году более 6 600 человек приняли участие в программе самозанятости".

    Среди основных задач он назвал создание рабочих мест с учетом потенциала регионов, расширение формальной занятости и обеспечение достойных условий труда. "Особое значение имеет трудоустройство жителей, возвращающихся в Карабах и Восточный Зангезур в рамках программы Великого возвращения, а также развитие предпринимательства в этих регионах", - добавил он.

    Рашад Мустафаев Занятость населения Искусственный интеллект (ИИ)
    Rəşad Mustafayev: Azərbaycanda son on ayda 164 mindən çox şəxs işlə təmin edilib
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