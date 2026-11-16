Рашад Мустафаев: За 10 мес. в Азербайджане работой обеспечены более 164 тыс. человек

В Азербайджане в январе-октябре 2026 года работой обеспечены более 164 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на Национальном форуме занятости.

По его словам, изменения на рынке труда, в том числе развитие искусственного интеллекта, требуют адаптации человеческого капитала. Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, к 2030 году 39% имеющихся у работников навыков изменятся или устареют. При этом каждое четвертое рабочее место в мире может подвергнуться влиянию искусственного интеллекта.

Мустафаев отметил, что развитие человеческого капитала и совершенствование политики занятости остаются приоритетами Азербайджана: "В частности, в текущем году более 6 600 человек приняли участие в программе самозанятости".

Среди основных задач он назвал создание рабочих мест с учетом потенциала регионов, расширение формальной занятости и обеспечение достойных условий труда. "Особое значение имеет трудоустройство жителей, возвращающихся в Карабах и Восточный Зангезур в рамках программы Великого возвращения, а также развитие предпринимательства в этих регионах", - добавил он.