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Словакия получила от ЕК проект гарантий по вопросу энергоресурсов

Словакия получила от ЕК проект гарантий по вопросу энергоресурсов Словакия получила от Европейской комиссии проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов в обмен на голосование за новые санкции против РФ
Другие страны
15 июля 2025 г. 00:59
Словакия получила от ЕК проект гарантий по вопросу энергоресурсов

Словакия получила от Европейской комиссии проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов в обмен на голосование за новые санкции против РФ

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в ходе видеообращения, опубликованного на его официальной странице в социальной сети Facebook.

"На столе письменное предложение гарантий комиссии, которые она нам предлагает за голосование о 18-м пакете санкций (против РФ - ред.)", - сказал Фицо.

Он отметил, что полученные предложения передаст главам политических партий от коалиции и оппозиции для изучения.

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