Макрон: Скорейшее подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку откроет новую страницу для всех стран региона

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что скорейшее подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном может открыть новую страницу для всех народов и стран региона.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что скорейшее подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном может открыть новую страницу для всех стран региона.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Париже.

По словам Макрона, в ходе встречи он подтвердил поддержку Франции усилиям Армении по достижению мира с Азербайджаном.

"Подписание в кратчайшие сроки мирного договора между Арменией и Азербайджаном позволило бы открыть новую страницу для всех стран, народов региона и за его пределами", - говорится в публикации.