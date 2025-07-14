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Макрон: Скорейшее подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку откроет новую страницу для всех стран региона

Макрон: Скорейшее подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку откроет новую страницу для всех стран региона Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что скорейшее подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном может открыть новую страницу для всех народов и стран региона.
Другие страны
14 июля 2025 г. 22:58
Макрон: Скорейшее подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку откроет новую страницу для всех стран региона

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что скорейшее подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном может открыть новую страницу для всех стран региона.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Париже.

По словам Макрона, в ходе встречи он подтвердил поддержку Франции усилиям Армении по достижению мира с Азербайджаном.

"Подписание в кратчайшие сроки мирного договора между Арменией и Азербайджаном позволило бы открыть новую страницу для всех стран, народов региона и за его пределами", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Makron: Sülh sazişinin tezliklə imzalanması region ölkələri üçün yeni bir səhifə açır

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