ADY меняет график движения поездов в дни COP29

10:04

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) вносит изменения в расписание пригородных и междугородних поездов, назначает дополнительные рейсы на период проведения конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку.

Как сообщили Report в ADY, данная мера направлена на обеспечение более комфортных и безопасных пассажирских перевозок в дни проведения масштабного международного мероприятия.

Для своевременного и безопасного осуществления пассажирских перевозок 30 октября завершился технический перерыв на Абшеронской кольцевой железной дороге. В связи с этим с 11 ноября поезда будут курсировать по графику, объявленному 16 сентября, а скоростные поезда 8-10, 17 и 24 ноября будут ходить по расписанию нерабочих дней.

Поезда по маршруту Баку–Сумгайыт–Баку будут курсировать по расписанию рабочих дней 11, 12, 13, 16 и 23 ноября. Расписание поездов из Баку в Габалу меняется: рейсы, запланированные на 16 и 23 ноября, отменяются и переносятся на 17 и 24 ноября. В эти даты поезда будут ходить в обоих направлениях.

Кроме этого, на маршруте Баку–Агстафа–Баку в связи с праздничными днями 8-10 ноября назначены дополнительные рейсы как из столицы, так и из Агстафы. Поезд, отправляющийся из Баку в 09:15, прибудет в Агстафу в 15:40, а поезд, отправляющийся из Агстафы в 17:00, прибудет в Баку в 23:38.